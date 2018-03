FHC aceitou o convite. Vai à Academia Brasileira de Letras, dia 18, abrir o ciclo de homenagens a Joaquim Nabuco.

Após dois anos trabalhando dentro de casa, Daniela Cutait vai abrir seu ateliê DC com showroom em Pinheiros.

Fabrício Corsaletti lança o livro Esquimó. Hoje, na Livraria da Vila da Fradique.

O Museu Afro Brasil abre, segunda, a mostra O Deserto Não É Silente. Com obras da Líbia.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Masp recebe, dia 11, o Festival do Minuto com 62 vídeos que abordam o tema “a cidade”.

Depois de se apresentar no Festival de Músicas nas Montanhas, em MG, o violoncelista Fábio Gomes ganhou uma bolsa de estudos na University of Southern Mississippi.

Cartas trocadas por Ema Klabin com JK, Yolanda Penteado, Ciccillo Matarazzo e até Albert Sabin estão na exposição que começa sábado, no museu da Fundação Ema Klabin.

Torben Grael é o convidado no programa Johnnie Walker com Gigantes, no EÑE.

A Federação Israelita do Estado organiza homenagem a José Mindlin. E já contata outras entidades judaicas.