Cotadíssimo para coordenar a campanha tucana em SP, Andrea Matarazzo recebe Geraldo Alckmin sábado, em seu programa de rádio. Nos dois seguintes, Aloysio Nunes Ferreira e… Alberto Goldman.

A turma contrária ao Programa Nacional de Direitos Humanos resolveu ir às ruas. O recém-criado Movimento Pela Liberdade organiza passeata, domingo, no Rio.

Madonna faz escola. Chris Martin, do Coldplay, vai ficar no Fasano, no Rio.

Ivete Sangalo, Martinho da Vila, Toni Garrido e Maria Rita estão confirmados para agitar a capital portuguesa, em maio. No Rock in Rio-Lisboa.

Pouco resistiram às crises brasileiras como o tradicional restaurante Freddy. Priscila Biancalana comemora os 75 anos da casa a partir de sexta.

O projeto Velho Amigo comemora: a noite de lançamento da Casar, dia 18 de maio, na Daslu, será em prol da Instituição.

Será Giorgio Armani o responsável pelo visual de Lady Gaga na turnê The Monster Ball.

Em tempos de eleição, será que Lula se sairá com um “nunca antes na história deste País” diante do lucro recordíssimo do Banco do Brasil?