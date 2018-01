Alberto Guzik sai amanhã da UTI do Hospital Santa Helena. Onde se submeteu a uma cirurgia no estômago.

Se a Sapucaí exibiu celebridades, Olinda atacou de… cineastas. Lá estavam, nos desfiles, Heitor Dhalia, Karin Aïnouz, Marcelo Gomes, Cláudio Assis e Lírio Ferreira.

O Centro Cultural Banco do Brasil abre, segunda, a exposição Expedição Langsdorff.

Sai em outubro Um Erro Emocional – novo livro de Cristovão Tezza. Pela Record.

O romance do filme Dear John, que tirou Avatar da liderança das bilheterias nos EUA, chega ao Brasil pela editora Novo Conceito, em abril.

Ivam Cabral vai a Portugal falar de políticas públicas.

O Pânico na TV terá quadro de reality após o carnaval.

Dirigido pelo brasileiro Gulu Monteiro, The Doctor Despite Himself recebeu duas indicações para o Weekly Theatre Awards, de Los Angeles. Como melhor diretor e figurino.

Marcelo Adnet convocou oito humoristas para um novo programa. Em março, na MTV.

A Casablanca vai produzir, com o Canadá, a série de animação em 3D Everything Is Possible. O acordo foi fechado em Las Vegas, semana passada.

A pernambucana Lulina se apresenta no projeto Prata da Casa, terça, no Sesc Pompeia.

Criada no interior do Piauí a maior unidade de conservação do bioma da caatinga. O nome? Parque Nacional da Serra das Confusões…