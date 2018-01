Os paulistanos não pareciam, até quinta à noite, muito animados com o Carnaval. O sambódromo do Anhembi tinha vendidos, até então, só metade dos 112 mil ingressos.

Saul Galvão é figura central, hoje, no tradicional desfile de Jaú, sua terra natal. O bloco da Bocada põe na rua 400 foliões vestidos no estilo do crítico do Estado.

Campanha para ajudar Drica Moraes, internada no Rio, com leucemia, está sendo organizada por amigos, no Twitter.

Paloma Duarte e Sérgio Abreu trazem para o Teatro Vivo, em julho, a peça Olhe Para Trás com Raiva.

Pedro Luiz Ribeiro de Santi ministra curso sobre psicanálise, segunda, na Casa do Saber do Cidade Jardim.

Que carnaval, que nada. A Big Time Orchestra é a grande atração, semana que vem, no Festival de Jazz de Garanhuns (PE) e no Jazz & Blues de Guaramiranga, no Ceará.