Luis Fernando Verissimo abre a coleção Gol de Letras, com o romance juvenil O Cachorro que Jogava na Ponta Esquerda. É o primeiro de nove títulos sobre futebol que a Rocco lança até a Copa.

Luiz Melodia vai desfilar ao lado de Dominguinhos no carnaval carioca. Nascidos no Estácio, vão ser homenageados pela escola de samba do bairro.

A Cosac Naify disponibilizou, em seu blog, informações inéditas sobre a entrevista dada por Clarice Lispector ao jornal Diretrizes, de Samuel Wainer.

Trabalhos de Mira Schendel ganham mostra em São Paulo, ainda esse ano, no IAC.

O pessoal do metrô já se habituou aos novos tempos. Em vez do bilhete único, está aceitando o bilhete… úmido.