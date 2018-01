André Urani, economista carioca, tem nova missão: assume a Fundação Natura.

Tobias da Vai-Vai convidou e Eduardo Suplicy topou: vai desfilar em São Paulo.

Toquinho renova parcerias. Acaba de se unir à filha de Carlinhos Vergueiro, a novata Dora Vergueiro, para compor novas canções.

Está de nome novo o auditório superior do TUCA, na PUC. Passa a se chamar Paulo Freire a partir do dia 25. Ana Maria Freire, viúva do educador, confirmou que estará presente à homenagem.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Selton Mello está no Polo Cinematográfico de Paulínia. Ataca de diretor nas filmagens do longa Filme de Estrada. O segundo de sua carreira.

Estão abertas as inscrições para o Prêmio São Paulo de Literatura. Os vencedores levam a bagatela de R$ 200 mil.

Os quilombos no Vale do Ribeira vão virar documentário. Objetivo? Mostrar a importância da mata atlântica no local.

Clássico de Aluísio Azevedo, O Mulato vai ganhar uma versão para a telona. Produzido por Gisella Mello.

Cerca de 500 obras de arte islâmica de 1.400 anos vêm para São Paulo no fim do ano. Quem traz é o CCBB.

Cerca de 500 clientes do restaurante Obá redigiram pedidos para… Iemanjá. E não é que Carlos Tavares, dono da casa, viajou até para Salvador jogá-los na Praia Vermelha?