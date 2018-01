Dilma perdeu a liderança no carnaval. Se no ano passado a máscara da pré-candidata foi um sucesso de vendas na 25 de março, este ano as mais vendidas são de Lula, Michael Jackson e da zebra.

Mary Carmen Matias, escultora, inaugura hoje a mostra Reflexões, os Caminhos da Forma. No Club Athletico Paulistano.

Depois do barulhão provocado nos EUA, Point Omega, de Don Delillo, sai no Brasil pela Cia. das Letras. Assunto? Pra variar, guerra do Iraque.

Renato Russo vai ganhar homenagem. Serão oito shows no Rio com a participação de Jane Duboc e Banda Catedral.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Grupo Cozinha da Montanha, de Campos do Jordão, lança a Temporada Gastronômica de Cervejas Artesanais. Com participação de 23 restaurantes.

Não é piada. Será inaugurada em Angra dos Reis, no carnaval, uma ampla loja de barcos e… aviões anfíbios.