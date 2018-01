Quem tentava ontem costurar encontro com Beyoncé, no Rio, era Sergio Cabral.

Maria Alice Milliet abre a mostra Lothar Charoux, Entre Vida e Obra. Dia 11, na Galeria Vitrine Paulista.

Renata Carvalho, promoter da Brahma, encontrou-se em Los Angeles com Jessica Alba, Eva Mendes e Chris North – e tem mais visitas pelo caminho. Tarefa? Encher de celebridades o camarote da Sapucaí.

A Vai-Vai baterá bumbo contra exploração sexual infantil. Amanhã sai em passeata a partir da Praça do Patriarca.

Jorge Caldeira lança o livro História do Brasil com Empreendedores. Hoje, no Bar Balcão.

Comentário de um petista sobre as chuvas que tanto atormentam Kassab: “Há males que vem para o… DEM”.