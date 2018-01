Se Beyoncé e Alicia Keys pretendem mesmo gravar um clipe no Rio, é bom se apressarem. Nenhuma pediu, até o momento, autorização às autoridades competentes.

Paulo Borges embarca, amanhã, para NY. A convite de Anna Wintour, participa de encontro para discutir a saúde das modelos. Começam pela magreza excessiva.

Steven Green, do HSBC, anuncia segunda, em Londres, o Festival Brazil, megaevento de arte que o banco promoverá na capital inglesa durante o verão.

Saul Galvão será o homenageado especial desta segunda-feira. Quando Cassio Machado inaugura o Ringue Bar.

Theo Craveiro apresenta sua mostra Museu Ambulante, amanhã, em frente ao MAM.

Saiu na Billboard. A Time For Fun está em terceiro lugar no ranking das 25 maiores promotoras de show.

O Bloco Cordão Carnavalesco Confraria do Pasmado sai, domingo, na Vila Madalena. Com concentração em frente à Mercearia São Pedro.

O Camarote da Brahma vai ter que recauchutar a revista no Carnaval. A turma “junkie”, que adora uma confusão, com Lindsay Lohan e Paris Hilton, pode acabar com a festa dos demais…

A Prefeitura não contratou a Fundação Cacique Cobra Coral para tentar amenizar as chuvas. A especulação gerou brincadeira: ela não teria passado no período-teste. Chove há 44 dias na capital paulista.