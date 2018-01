Depois de gravar um CD com Paulo Ricardo, Toquinho se une Dora, filha de Carlinhos Vergueiro. Vão compor juntos novas canções.

Celinha Luz e Gislaine Crunfli , da Insid’Art, assinam o camarim de Beyoncé do show de amanhã, no Morumbi.

Este ano, a L’Occitane sai da toca: vai gastar R$ 10 milhões em publicidade no Brasil.

Em agosto, o Instituto Moreira Salles levará a exposição O Brasil de Marc Ferrez para o Museo Hernandez Blanco, em Buenos Aires.

Depois de pesquisar os pratos preferidos do homenageado da Flip desse ano, restaurantes de Paraty estão servindo a “Feijoadinha à Moda Gilberto Freyre“.

As minisséries Maysa e Som e Fúria serão lançadas em blue-ray pela Globo.

Paulo Skaf, candidatíssimo ao Bandeirantes, entrou na campanha pelo… Haiti. Mandou para lá remédios e equipe de voluntários da ONG Expedicionários da Saúde.

Sete esculturas do acervo do Masp guardadas há mais de cinco anos voltam à luz. Na mostra Romantismo – A Arte do Entusiasmo, que abre hoje.

Dúvida cruel do pessoal da praça Villa Boim: marronzinho que multa carros às 2h30 da manhã ganha hora extra?