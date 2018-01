Não faltará ingresso para os fãs de B.B. King. Sai, a partir de hoje, uma segunda leva para o dia 20 de março.

Ontem, Carlos Minc elevou o Parque Nacional Marinho de Abrolhos à categoria de “Sítio Ramsar”, título que reconhece a importância mundial da biodiversidade do local.

Lourival Sant’Anna faz palestra amanhã, na Casa do Saber, abrindo curso sobre o Haiti. Com renda revertida para a ONG Cáritas, que ajuda as vítimas do terremoto.

Fabrizio Giannone organiza e Ana Paula Junqueira entra como madrinha. No baile de carnaval que acontece hoje, na Vila Lorena, em prol da Make a Wish.

A São Paulo Escola de Teatro, inaugurada em novembro, cede parte das bolsas para intercâmbio. Ator africano virá para um curso semestral.

Bastaram dez dias para esgotar a 1ª tiragem de O Vendedor de Armas, romance de Hugh Laurie, o Dr. House. A Planeta já está reimprimindo.

Durante obra em sua casa, cidadão paulista soube que tinha que pagar pelo estacionamento da… caçamba. Gastou R$ 24 por oito horas de Zona Azul. Pelo jeito, caçamba, para Kassab, também é carro.