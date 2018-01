Para a montagem da Ocupação Chico Science, no Itaú Cultural, a produção providenciou réplica do Landau que o compositor dirigia em Recife. A exposição abre dia 4.

Marcelo Fernandes, do Kinoshita, vai abrir novo restaurante em SP. E foi pesquisar as novidades gastronômicas e arquitetônicas na Espanha.

Um dos maiores pilotos brasileiros de motovelocidade inaugura, dia 3, a Alex Barros Riding School, escola de pilotagem.

O Projeto Meretrio² apresenta show, hoje, no Centro Cultural São Paulo.

No ato de hoje, pelo Dia Internacional de Recordação das Vítimas do Holocausto, lideranças judias e sobreviventes da guerra prestam homenagem às vítimas das catástrofes de Angra dos Reis e do Haiti. Na sinagoga da Confederação Israelita Paulista.

A coluna trocou, ontem, o nome do vice governador de Minas. Que se chama Antonio e não José Anastasia.

Corre entre líderes petistas que, assim que estiver nos trinques, Lula vai bater forte. E anunciar em São Paulo o… Balsa-Família.