Márcio Toledo, do Jockey Club de São Paulo, é o capitão do Grande Prêmio 25 de Janeiro e do Grande Prêmio Presidente do Jockey Club, segunda.

Denise Fraga chega hoje do Chile e vai para o palco do TUCA, semana que vem, com a peça A Alma Boa de Setsuan. E avisa: não tem planos para TV.

A sensação teen High School Musical – O Desafio tem pré-estreia, no Cinemark Eldorado, terça-feira. Com direto a presença da “cantora-atriz” Wanessa Camargo.

O Brasil ganhou nova citação no Guinness. Qual? Do leilão mais rápido do mundo. Mauro Zukerman, da Zukerman Leilões, vendeu, em SP, 610 lotes de motos e veículos sucateados do Detran em 5h e 47 minutos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Andrea Barata, da O2, e Vik Muniz voam para os EUA. Vão torcer pelo documentário Lixo Extraordinário, no Sundance Film Festival.

Márcio Kogan ganhou o prêmio de Best Private House no Design Awards 2010, em Londres. Apresentando projeto de uma casa em Paraty.

Depois de Lula, o Filho do Brasil, já se fala em outra inspiração: Marina, a Filha da Floresta.