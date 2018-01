Mario Torós, ex-diretor do BC, está passando parte de sua quarentena ao sol e à brisa de Trancoso antes de decidir o que fazer. Melhor que o ar condicionado do escritório, em Brasília.

Gilmar Mendes vai relançar seu Curso de Direito Constitucional, que ganhou o prêmio Jabuti. Desta vez, o livro vem com versão em CD e um link para dúvidas na internet.

Renato Barreiros e Beto Lima inauguram, dia 25, exposição com retratos dos grafites de Cidade Tiradentes. No El Tranvia de Higienópolis.

A francesa Ludivine Duflos abre, dia 20, a exposição Desfile na Tela. No IQ Art Gallery do Chakras.

Dado Salém e Viktor Salis lançam o livro As Orelhas do Rei Midas, terça, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional.

Conectividade é o tema da TAM na SPFW. A empresa vai aderir à Star Alliance, composta de 26 companhias que interligam 175 países.

Cezar Leão Granieri, do COB, foi eleito presidente do Sindicato dos Clubes de São Paulo. Assume dia 1°.

Está pronto para ser assinado convênio do Estado com 42 cidades paulistas, para implantar novos centros de idosos. Serão investidos R$ 12 milhões, diz a secretaria Rita Passos.