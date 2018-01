Marco Nanini vai ganhar uma biografia para chamar de sua. Assinada pelo jornalista Marco Antonio Rocha, com direito a depoimentos de Ariano Suassuna e Jô Soares.

Já tem data e tema escolhidos a próxima edição do Fashion Rio. Os 100 anos do Porto do Rio de Janeiro serão repassados entre os dias 28 de maio e 2 de junho.

Paula Mariani se prepara para viver a filha de Fernanda Montenegro, em Passione, próxima novela das nove.

Duda Ferreira e Amir Slama armam o Salão Casa Moda. A partir de amanhã, no Unique.

Marcelo Jeneci faz show, quarta, no Sesc Vila Mariana.

Abre segunda a mostra Olhar Urbano, com fotos de Bob Wolfenson, Cassio Vasconcellos e Renata Castello Branco, entre outros. No MuBe.

Deu no jornal luso A Bola. Luiz Felipe Scolari vai comandar, dia 25, em Lisboa, o time dos amigos de Ronaldo Fenômeno. Que enfrenta os amigos de… Zidane.

Vida longa para Beyoncé e Mulher Melancia. Pesquisa da Universidade de Oxford revelou que mulheres com nádegas grandes e quadril largo estão mais protegidas contra doenças cardiovasculares.