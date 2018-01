Ciumeira. Elba Ramalho se estressou no fim de semana e partiu para cima de moça que ficou de olho em seu namorado.

Gugu Liberato volta ao vivo neste domingo. Interrompeu as férias por conta da queda no Ibope dos últimos três programas pré-gravados.

Marcelo D2 vai cair no samba. Faz show no camarote da Brahma, no carnaval carioca.

Assim como Michael Jackson e Paul Simon, Luiza Possi vai gravar clipe com o Olodum.

Os 90 anos de Orlando Orfei serão comemorados em abril, no 3º Festival Paulista de Circo, da Secretaria de Estado da Cultura. Com mais de 100 atrações. Em Limeira.

A marca infantil brasileira You By Mo ganhou espaço em feira de Florença. Uma das maiores do segmento.

Glória Maria reuniu-se ontem com a Globo. Ficou acertado que ela fica no Globo Repórter até julho.

A inusitada parceria entre Christian Lacroix e as artesãs da Coopa-Roca, da Rocinha, acabou em mostra. A partir de hoje, no MAM carioca.

Cena rápida, dias atrás, na primeira classe de voo da TAP para a Europa. A aeromoça oferece o jantar, o passageiro pergunta: “Quais as opções?” Ela, sucinta: “Sim” ou “Não”.