O Ministério do Turismo de Israel aprovou a concepção criada por Walcyr Carrasco para o núcleo judaico de Caras & Bocas. Vai levar o autor para conhecer in loco a Terra Santa.

A Nestlé, patrocinadora do show da Beyoncé no Brasil, já avisou. Vai fechar alguma balada para uma festa pós-show. A cantora será convidada.

Acontece hoje a pré-estreia do longa O Homem Que Engarrafava Nuvens. No Espaço Unibanco Augusta.

O DJ Diego Moura se apresenta quarta, no club Disco.

A Santa Estação Cia. de Teatro apresenta A Tempestade e os Mistérios da Ilha, sexta, no Espaço Parlapatões.

O MAM abre, hoje, a mostra coletiva Dez Anos do Núcleo Contemporâneo.

Azedou a perspectiva de Thalia vir para o carnaval da Viradouro. A cantora mexicana até aceitou o convite. Desde que a escola carioca mandasse um jatinho particular “buscá-la em casa”.

Victoria Beckham admitiu ter hábitos, digamos, extravagantes. Gastou mais de 350.000 euros em um rasante por Milão.

Comentário de gaiato carioca: “Sorte de Lula que não circulou com o isopor pelas praias do Rio. Seria enquadrado no Choque de Ordem…”