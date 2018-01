Eleita a mulher do ano pela revista Billboard em 2009, Beyoncé emplacou mais uma. Segundo relatório divulgado pela Crowley, Halo foi a música mais ouvida do ano, com 24.734 execuções.

O Instituto Victor Brecheret programa exposição com obras do escultor em NY. A ideia é que, na volta, a mostra passe por cidades brasileiras.

De olho nos movimentos de se toAngelina Jolie, Grazi Massafera rnou fã de Tomb Raider. Para compor sua primeira vilã na televisão. Na nova novela das sete, Tempos Modernos, que estreia dia 12.

Stephen Gan, editor-chefe da Visionaire aterrissa quarta em São Paulo. Será um dos jurados do concurso Super Models of the World, da Ford.

Bastaram 15 minutos do anúncio dos novos participantes do BBB para que o twitter de Boninho entrasse em colapso.

Chico Science vai ganhar uma mostra com documentos e fotografias da sua carreira. Em fevereiro, no Itaú Cultural. A 1ª do ano no projeto Ocupação.

O livro mais pirateado em versão eletrônica de 2009, segundo a Freakbits foi o … Kama-Sutra. A cifra de cópias baixadas chega a 250.000.

A quem interessar possa. A proeminente barriga de Fábio Assunção em Dalva e Herivelto é um enchimento. Quer dizer, uma parte dela…