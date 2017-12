A primeira doação ao projeto Era uma Vez um Cinzeiro, da Loducca, vem de João Paulo Diniz. O quadro Paisagem Preta em Branco, de Gregório Gruber, no valor de R$ 25 mil, está exposto até o final do mês na Forneria San Paolo.

Os organizadores de Copenhague disponibilizaram ao vivo, pela TV, o jantar dos presidentes com a rainha da Dinamarca. Algo tipo BBB.

No melhor estilo Al Gore, a Panda Filmes prepara documentário sobre o Aquífero Guarani, o maior manancial de água doce subterrânea do mundo, localizado na América do Sul.

Os 415 funcionários da Young & Rubicam estarão reunidos, fim de semana, no Sofitel Jequitimar de Guarujá.

Nana Vieira garantiu espaço na Bienal de Roma, em janeiro. O passaporte foi carimbado por conta do sucesso de seu livro de fotos, O Divino em Festa – São Luiz do Paraitinga, em outra bienal, a de Florença.

A convite da prefeitura de Recife, os rappers cubanos do Orishas fazem show na cidade. Durante o carnaval.

Está em produção, pela Editora Bússola, um livro sobre taxistas de São Paulo. Com depoimentos e histórias da cidade.

Promoção válida no Melt Bar & Grilled, de Ohio: ganha desconto vitalício de 25% no lanche mais popular da casa quem… tatuar a guloseima no corpo.

Nada contra Fidel, certamente só uma coincidência. José Alencar acaba de sancionar lei que define o 26 de Julho – data oficial da Revolução Cubana – como… o Dia do Arqueólogo.