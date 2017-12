José Alencar sanciona, hoje, projeto de lei de Marcelo Itagiba fixando 18 de março como o dia da migração judaica para o Brasil.

André Esteves, do Pactual, fez festa de fim de ano no Rio, sábado. Com direito a hospedagem de sócios e diretores no Fasano. Incluindo os “com- teto” na capital carioca Elena Landau e Persio Arida

João Walter Toscano foi selecionado pelo Museu de Arte do Centro Pompidou para integrar o acervo permanente.

Fernando Scherer, o Xuxa, deve sair empregado do reality A Fazenda. Como comentarista olímpico da Record.

Clientes da classe executiva da TAM terão lugar em fila especial na migração do aeroporto de Heathrow, em Londres. Target? Menos estresse.

Com Dom Pérignon safra 2000, Davide Marcovitch recebe, hoje, Luziah Hennessy para jantar pilotado pelo chefe Laurent Suaudeau.

Gloria Coelho brinda parceria com a marca inglesa Butler & Wilson. Hoje, nos Jardins.

Miguel Falabella aderiu ao Twitter. Abriu seu perfil sábado e já tem 10 mil seguidores. Luciano Huck que se cuide.

José Roberto Arruda não pediu, mas Papai Noel vai dar assim mesmo. Ele poderá comer sozinhos todos os panetones que comprou para o Natal.