Com o fumo caindo em desuso, nada como voltar ao passado. A Souza Cruz relança o Hollywood Original Classic em edição limitada, trazendo de volta a autêntica embalagem da década de 80 com o devido “alerta Serra”.

No seu “Dia do Muito Obrigado” deste ano, a GM convida seus 6 mil funcionários para ouvir, ao ar livre em São Caetano, o maestro e pianista João Carlos Martins e a Orquestra Bachiana. Segunda.

Durval Moura Araújo, atleta hípico de 90 anos, estreia na categoria biatlo. Parte da Etapa Final Esportiva da Sociedade Hípica Paulista.

Roberta e Paula Landmann lançam o projeto infantil You and Me. Hoje, no Universo Cecília Echenique.

Mart’nália é a cereja do bolo da tradicional festa de fim de ano capitaneada por Lucila e Jorge Elias. Dia 21.

Thomaz Souto Corrêa, Paulo Giandalia e Renato Pasmanik lançam segunda o livro Mestres do Salão. No bar Original.

Black Linhares abre mostra de Acrílicos sobre Tela. Segunda, na Mercearia São Roque.

Com fotos de Tuca Reinés, a Imprensa Oficial lança o livro Embaixada da França. Quando?Hoje, na Pinacoteca.

Atenção comitiva brasileira que chega segunda, em Copenhague: a chefa do grupo, Dilma, completa no dia, 62 anos.