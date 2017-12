O Conselho Diretor do IPq vai dar a Andrea Matarazzo, dia 18, a Medalha de Mérito. Em reconhecimento aos esforços que fez para melhorar o atendimento psiquiátrico às populações carentes da cidade de SP.

Thomaz Magalhães lança hoje Quebra de Script. Na Livraria da Vila do Cidade Jardim.

Abre hoje, no Itaú Cultural, a mostra Ocupação, do artista Abraham Palatnik.

Beto Amaral e Pedro Igor Alcântara comandam a última edição da Gant Session. Hoje, no Baretto. Com Marisa Orth.

Neta Mello lança seu livro, Sem Remetente. Hoje, na Livraria da Vila da Fradique.

Marcelo Frisoni, marido de Ana Maria Braga, anda bem solto pela noite de SP.

O livro sobre a obra do pioneiro do grafite em São Paulo, A Arte de Jaime Prades, será lançado hoje, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional.

E sai um duplo Guinness. Foi encontrado na Califórnia copo de 2,44 metros de altura, onde cabem 1.628 litros de cerveja marca Guinness. Ele entrou para o… Guinness, the Book.