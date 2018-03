Ana Paula Junqueira recebe convidados hoje em torno de Marina Silva.

Adriane Galisteu comanda, segunda, almoço em prol do Hospital Emílio Ribas. Quem quiser almoçar com a loira pagará R$ 1 mil, no restaurante Bela Cintra.

Eliana Tranchesi ficou feliz, anteontem. Entre caixas de presentes pelo seu aniversário, recebeu um mimo especial: carta de mais de dois metros com mensagens de carinho assinada pelas funcionárias da Daslu.

Antonio Lavareda lança hoje seu livro Emoções Ocultas e Estratégias Eleitorais. Na Cultura do Conjunto Nacional.

O Albert Einstein foi apontado como o melhor da América Latina em pesquisa da America Economia Intelligence.

José Eduardo Agualusa debate o livro Barroco Tropical com participação de Mia Couto. Hoje, no Sesc Vila Mariana.

Coleção com a pedra mais preciosa do mundo, a turmalina-paraíba, será exposta, a partir de hoje, na H. Stern do Shopping Morumbi. Acreditem: a gema chega a ser dez vezes mais escassa que o diamante.

Jorge Ben Jor entrou para golfista. Torna-se, sábado, sócio honorário da Associação Brasileira de Golf Sênior, em festa no Iberostar, na Bahia.

Hoje é dia de Thanksgiving e, portanto, o mercado financeiro americano não funciona. Isso significa feriado no mundo.