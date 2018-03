Maria Fernanda Cândido será mestre de cerimônia, hoje, da festa de inauguração do Shopping Vila Olímpia.

Nessia Leonzini lança hoje, pela Bei, o livro Manhattan. E abre a mostra Coleção 9, sob sua curadoria. Na Luisa Strina.

Franz e Lorian von Fürstenberg pilotam jantar e leilão beneficente em prol do Instituto de Microcrédito para Mulheres – o Credipaz. Sábado, no São Francisco Golf Club.

Paulo Markun lança seu livro Cabeza de Vaca, amanhã, na Saraiva do Higienópolis.

A Sony apresenta, na Feira Internacional da Amazônia, seu novo Eco Logo. Trata-se de selo que destaca os produtos sustentáveis da marca. Amanhã, em Manaus.

A Cia. Only Broadway está no Club A, com revivals de clássicos como Cabaret, Chicago e All That Jazz. Sob a direção de Fernanda Chamma.

Gustavo Rezende abre a exposição Crepe Sexy Thing. Amanhã, na Marilia Razuk.

Depois da Lei Seca, vem aí a Lei…Úmida. Avança na Câmara projeto que estende o teste de bafômetro para condutores de barcos. Quem for flagrado perde a habilitação. E volta para casa… a nado?