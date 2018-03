Adolfo Pérez Esquivel, Nobel da Paz de 1980, apresenta hoje no Memorial da América Latina proposta de criação de uma corte internacional para o julgamento de crimes ambientais. Na estreia do Instituto Cultural Democrático, de Antônio Carlos Malufe.

Roberto Carlos faz hoje show fechado para o Itaú. No Auditório do Ibirapuera.

Ivan Zurita pilota jantar para Kofi Annan, dia 23, no Copacabana Palace, depois do seminário Nestlé Brasil Global. Com show de Mariana Aydar.

Sem crise econômica. O La Tambouille está na sua quarta remessa de tartufo…

James Stewart-Granger lança o livro de fotos Bahia Desconhecida. Hoje, no MuBE.

A Pirelli clicou no hotel Uxuá, em Trancoso, seu tradicional calendário, a ser lançado amanhã em Londres. Estampadas, as tops Ana Beatriz Barros e Miranda Kerr.

Calor gera recorde do Guinness na África do Sul: o do maior número de mulheres de biquíni desfilando juntas. Pelas ruas de Johannesburgo marcharam nada menos que… 1.690.