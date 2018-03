Geisy Arruda já escolheu sua escola de samba: será destaque da Porto da Pedra, no Rio.

Tom Wolfe, um dos pais do jornalismo literário, chegou sábado a convite do Fronteiras do Pensamento. Avesso a entrevistas, passou o dia em uma fazenda de amigos em Jundiaí e jantou no Figueira Rubaiyat onde não economizou nos elogios sobre a árvore.

Niura Bellavinha inaugura hoje a mostra Fluidos E Fixos, na Galeria Luciana Brito.

Edison Veiga lança, hoje, Essa Tal Proclamação da República. Na Vila da Fradique.

Marcelino Freire e a Record trazem para a Balada Literária o premiado autor angolano João Melo. Para uma mesa, quinta, no Sesc Pinheiros.

A homenagem da Grande Rio a Joãozinho Trinta em 2010 vai fazer parte do documentário A Raça Síntese de Joãosinho Trinta. De Paulinho Machline.

Parece piada de petista mas não é. Quem liga no departamento de comunicação do Ministério de Minas e Energia em busca de informações sobre o apagão é orientado a falar com… Fernando Henrique. O coordenador da área.