Entra no ar amanhã a maior campanha publicitária do ano assinada pelo Ministério do Turismo. A ideia é convencer o brasileiro a tirar férias… no Brasil.

Com curadoria de Helena Linhares, Tavinho Costa abre, hoje, exposição fotográfica. No Espaço Pelu.

Michelle Nasser e Amir Slama pilotam o primeiro brunch do Club A. Com show de Preta Gil. Amanhã.

Jackson Schneider, da Anfavea, foi reeleito para mais dois anos no Conselho da Organização Internacional da Indústria Automobilística.

A condessa Joy de Rohan Chabot ganha jantar, terça, na casa de Jorge Elias.

Zeinal Bava, presidente da Portugal Telecom, estará no Brasil terça, para o Prêmio Portugal Telecom de Literatura. Na Casa Fasano.

Adler Homero Fonseca de Castro lança o livro Muralhas de Pedra, Canhões de Bronze, Homens de Ferro. Dia 9, pela Fundação Cultural Exército Brasileiro, na sede do Comando Militar do Sudeste.

O clima vai pesar em Natal. É que a cidade vai sediar o 13º Encontro Nacional de… Cemitérios e Crematórios, dia 18. Pauta? Planos funerários e o paisagismo nos cemitérios do século XXI.