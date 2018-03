Enquanto 2016 não chega… Londres se prepara para sediar os jogos de 2012. Até os tradicionais táxis estão sendo modernizados. Só no “recheio”, sem perder o estilo dos cabs de antigamente.

A Sopa de Kafta aterrissa na próxima semana nas livrarias brasileiras. Do fotógrafo britânico Mark Crick, o livreto junta literatura com culinária.

O Instituto de Arte Contemporânea abre amanhã a mostra Da Estrutura ao Tempo Hélio Oiticica. Na Maria Antônia.

Bettina Orrico lança Os Jantares Que Eu Não Dei, pela BEÏ Editora. Terça, na Cultura do Conjunto Nacional.

O projeto Cinco a Seco faz show, dia 12, no Itaú Cultural.

Murilo Salles comprou os direitos de À Margem da Linha, de Paulo Rodrigues. Quer adaptar o romance para as telonas.

Com direção de Vera Fajardo, a Casa da Gávea estreia, quarta, a peça Prova de Fogo. De Consuelo de Castro.

Paulo Ricardo “causou” terça, no Bar Secreto, em evento de Luciana Gimenez. Surgiu com camiseta onde se lia “Who the Fuck is Mick Jagger?”