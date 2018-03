Gloria Coelho foi citada como “grande dama da moda brasileira” e o Museu de Inhotim, de Bernardo Paz, como obra arquitetônica. Ambos na Wallpaper, que celebra os 40 melhores lugares e criadores selecionados em 10 países.

Esber Hajli, da Diesel, e Houssein Jarouche, da Micasa, fecharam parceria internacional. O resultado será visto em linha de móveis assinada pela marca italiana que desembarca no fim do mês.

Manhattan foi a praia dos brasileiros durante o feriado. No sábado, oito das 25 mesas do Daniel – onde a refeição não sai por menos de US$ 300, por pessoa – eram formadas por famílias do País.

A Galeria Motor, a primeira virtual de arte contemporânea, que reúne vários galeristas, será inaugurada hoje. No Instituto Tomie Ohtake.

Edson Vismona, do Instituto Brasil Legal, foi eleito o novo presidente do Fórum Nacional Contra a Pirataria.

Em tempos de economia apertada, o Fasano recebeu, semana passada, sua 1ª remessa de trufas brancas de Alba. A quantidade, que era para uma semana, foi consumida em dois jantares: de sexta e sábado.

O Twitter, quem diria, está sendo usado para beberrões fugirem do bafômetro. Acaba de ser criada em Brasília uma página que alerta sobre blitzes. Já tem mil seguidores.