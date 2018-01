Essa coluna errou no timing. O jantar entre Roger Agnelli e Eike Batista aconteceu há três semanas, e não há uma, como foi informado.

Vivaldi estreia hoje no topo do Pão de Açúcar. As Quatro Estações, pela Orquestra de Câmara de Budapeste, marcam os 97 anos do bondinho.

O Asia 70 comemora, hoje, seus cinco anos. O evento, no Jockey Club, terá o valor dos ingressos revertido para a Casa Safira.

Os sites Museu da Corrupção, criado por Moisés Rabinovici no Diário do Comercio, e Congresso em Foco receberam do Prêmio Esso diplomas por “melhor contribuição à imprensa em 2008”.

Cinco unidades da alta relojoaria da Cartier desembarcam hoje no Brasil. Com coquetel de apresentação no Baretto.

O mau comportamento de Amy Winehouse foi premiado pela gravadora Island Records. Em 2010, a cantora grava seu terceiro CD. Até lá…

Com participação de Gaia Gaja, herdeira da vinícola italiana, a Mistral pilota degustação. Hoje, no Eau French Grill.

Jacaré com jacaré não dá lagartixa. A Lacoste vai ajudar na preservação de seu “colega” amazonense, orinoco.