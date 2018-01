Marcelo Camelo interrompeu o show, anteontem, na Festa da Rolling Stone. O moço ficou aborrecido com a platéia falante. “Ensaiamos muito para esse público desinteressado”.

Bete Arbaitman comanda a noite Talento do Bem, segunda, no Hotel Tivoli-Mofarrej. Em prol da Amem.

O Museu da Casa Brasileira promove, quarta, o Leilão Arte & Design. Em benefício da Casa Taiguara, que acolhe crianças de rua.

Iole de Freitas abre mostra hoje, na Casa França-Brasil.

Entra no ar hoje o site do Prêmio Vladimir Herzog. Elaborado pela Colibri Associados, de Oswaldo Vitta e Silvia Penteado. E patrocínio do Centro de Informação da ONU para o Brasil.

Rafa Barreto mostra seu novo disco, Entre Becos, hoje, no Sesc Vila Mariana.

Com concepção de Eugênia Thereza de Andrade, acontece a leitura da peça Oração para uma Negra. Segunda, no Sesc Consolação.

A Raça Síntese de Joãosinho Trinta, de Paulo Machline e Giuliano Cedroni será exibido, segunda, no Cine Bombril.

Frank Brown, do INSEAD, chega ao Brasil na segunda. Para comemoração da parceria de 20 anos com a Fundação Dom Cabral.

As mulheres serão mais gordinhas e baixinhas. A previsão pessimista – e cruel – é fruto de um longo estudo de especialistas da Universidade de Yale, nos EUA.