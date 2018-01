FHC, Serra e Kassab marcaram presença, anteontem, na abertura da mostra O Pequeno Príncipe na Oca. Mas não chegaram a entrar no pique do evento. Fizeram seus discursos e… saíram sem ver a exposição.

O documentário 13 Minutos será exibido hoje, no Cine Bombril. Com debate com Denis Mizne, do Sou da Paz.

Fábio Assunção tem novo projeto: será protagonista do longa Amor Sujo, de Paulo Caldas. No papel de um padre. Polêmico, claro.

Serra e Reinhold Stephanes estarão no jantar dos 90 anos da Sociedade Rural Brasileira, dia 9, na Sala São Paulo.

Armando Monteiro jogou a toalha. Depois de fazer algumas pesquisas, resolveu abrir um escritório de representação da CNI em São Paulo. O que vai acontecer na terça.

Emanoel Araujo comemora hoje os 5 anos do Museu Afro Brasil com duas mostras: Sonhos e Utopias pela Liberdade e a instalação Oriki in Corpore.

A Wizo promove jantar dançante em benefício da entidade. Amanhã, no Gallery.

PT e PC do B convidaram Jiang Yuande, embaixador da China, para homenagear os 60 anos da Revolução Chinesa, segunda-feira, em Brasília . ” Para o bem ou para o MAO”?