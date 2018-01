Hélio Castro Neves vai ser pai. A namorada do piloto da Fórmula Indy, a colombiana Adriana Henao, está grávida de uma menina: Mikaella.

A mostra O Pequeno Príncipe, na Oca, que abre amanhã, completa ciclo dos eventos patrocinados pelo Bradesco. Dentro do Ano da França no Brasil.

A Johnson&Johnson investe em novos talentos das artes plásticas. Carla Barth e João Lelo estreiam suas “exposições”… nas tiras do Band-Aid.

Começa amanhã o Milano Film Festival , no ICIB – Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro.

Ana Paula Junqueira aceitou o convite e coordena o concurso Cidade Tiradentes Models. Dia 29 de novembro.

A it-girl do momento, a inglesa Daphne Guinness – herdeira da cervejaria -, desfilava semana passada em Paris com um modelo assinado por Pedro Lourenço.

Rodrigo Lombardi e Pedro Neschling jogam futebol, sábado, no Clube Escola de Santo Amaro Joerg Bruderno. Em prol do Centro de Apoio à Criança Carente com Câncer Cândida Bermejo.

Alexandre Rossi lança o livro Adestramento Inteligente, quinta, na Saraiva do Higienópolis. Ensina como tratar animais.

Jaques Chulam lança, hoje, o livro Surfista, Ex-drogado, Ex-traficante. Na Livraria da Casa do Saber, no Itaim.

Ronaldo Fenômeno será homenageado no seminário que discute a mudança na legislação paulista para receber a Copa. Dia 9, na Assembleia.

Até o The New York Times registrou a invasão do que chamou de… “Monkey Hill”.