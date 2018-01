Esperado na mostra Propagandas de Cigarro: Como a Indústria do Fumo Enganou as Pessoas, Serra deixou o pessoal conversando até 10 da noite da quinta, na Cultura do Conjunto Nacional. E não apareceu.

Ronald McDonald vai dar expediente, hoje, na loja de Alexandre Herchcovitch. Faz show com mensagem ecológica para os pequenos.

Marina Person lança em DVD o filme sobre seu pai, Luiz Sérgio Person. Hoje, na Cultura do Conjunto Nacional.

Mariangela Bordon estreia, segunda, seu novo programa na Rádio Eldorado.

A Fundação Padre Anchieta lança, com a Imprensa Oficial, a revista de música e dança Mbaraka. Segunda, no MIS.

Gustavo Barcellos faz noite de autógrafos de O Irmão – Psicologia do Arquétipo Fraterno, pela Vozes. Segunda, na Livraria da Vila dos Jardins.

Luiz Hermano ganhou reportagem de seis páginas na revista americana Arte Al Dia. A ser publicada no fim do mês.

A Gerdau faturou prêmio em Pequim. Pelo seu projeto Hora da Segurança.

Israel Klabin será o mediador, em Jerusalém, do debate A Crise Ambiental Ameaça o Nosso Futuro? Ao seu lado, a ministra de Finanças francesa, Christine Lagarde.

O novo acordo ortográfico será tema do encontro entre o português José Luís Peixoto e o angolano Pepetela. Em novembro, na Balada Literária.

Adeus, maus negócios. A Philips criou pulseira inteligente que adverte quando o executivo está estressado… e não deve tomar decisões.