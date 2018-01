Duas horas. Foi o tempo que Eduardo Fischer levou para conquistar Joel Rosenman – detentor da marca e um dos organizadores de Woodstock – para trazer o festival ao Brasil. Em SP, no ano que vem.

Cerca de 50 crianças assistidas pela Casa Hope e pela Unesol vão assistir aos treinos da F1, hoje, em Interlagos. Serão levadas pela Schincariol.

A musicista Silvia Ocougne e Leopold Nosek batem papo sobre música e psicanálise. Amanhã, na Sociedade Brasileira de Psicanálise, na Vila Mariana.

Fausto Martin De Sanctis lança o livro Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro. Dia 28, na Saraiva do Higienópolis.

Nova tentativa do Outeiro das Brisas em Trancoso: relança dia 28, no Baretto, o Outeiro Golfe Clube. Desta vez, em parceria com a Sotheby’s.

Enquanto avançam, na Câmara, as novas regras para os precatórios, Marco Antonio Innocenti, da OAB paulista, faz as contas: em São Paulo, a dívida anda pelos R$ 18 bilhões.

Contas feitas, o suposto filho de Daniel Filho, que pede pensão, nasceu quando ele tinha 12.