A Agir foi rápida. Sai mesmo no dia 5 o livro O Seminarista, de Rubem Fonseca.

Mara Gabrilli realiza, dia 17, seminário de Educação Inclusiva. Com debates separados por tipo de deficiência.

Siegbert Zanettini organiza a exposição A Boa Arquitetura de uma Geração, a partir do dia 26, na Escola Panamericana. Com 18 mestres, de Ruy Ohtake a Paulo Mendes da Rocha. Mas sem Niemeyer.

Jovelino Mineiro prepara, com Carlos Borges e outros três criadores da raça Brahman, leilão dia 17. Em Uberaba.

Carlos Nobre, do INPE, é a Personalidade do Ano da WWF-Brasil. O prêmio foi anunciado anteontem, em reunião no veleiro holandês Amsterdam Stad, no Rio.

Com avant-première de novo perfume da Lancôme, a Opaque comemora seus 20 anos. Hoje, no Espaço Gardens.

Luiz Aquila leva, hoje, suas pinturas para a Valu Oria .

Herdeiro do Grupo Ermenegildo Zegna, Paolo Zegna faz parte da comitiva que chega a SP dia 10 de novembro. Para o Forum Brasil-Itália, na Fiesp.

Depois do concurso Miss Mina Terrestre, que acontece todo ano em Angola, chegou a vez do Miss Sem Teto. Onde? Em Bruxelas.