Ronnie Von lança sua revista Von. Hoje, no Centro Britânico. Com show de Tony e Izzy Gordon e canja de Ronnie.

Para discutir o futuro da cana na matriz energética, a Unica promove hoje um seminário na Câmara, em Brasília.

A devota Ana Maria Braga passou o feriado de NS Aparecida em procissão de velas do Santuário de… NS de Fátima, em Portugal.

Atores definidos, está escolhido o regente que fará a seleção para formar a orquestra do musical O Rei e Eu: Jamil Maluf.

Alex Atala pilota pessoalmente o fogão do Dalva e Dito. Hoje, no jantar em torno do Pensa Moda. O cardápio? Surpresa.

Henrique Meirelles confirmou presença na abertura do Congresso da Acrefi, dia 23. Em Campos do Jordão.

Betty Faria agora é do SBT. Estreia na próxima novela, Uma Rosa com Amor.

Na TV Senado, Sarney exaltou a contratação de jovens para obras das Olímpiadas. Faltou especificar se ela inclui algum neto próximo.