Hoje o mundo vai saber onde serão as Olimpíadas de 2016. No Brasil, pesquisa do Instituto Análise/Insight mostra que 54% da população sequer sabe que o Rio de Janeiro é candidato.

Michelle Obama será a estrela do 40º aniversário do “Vila Sésamo”. A primeira-dama aparecerá plantando vegetais na horta da Casa Branca. No ar, dia 10 de novembro.

Gal Costa garante o show do Via Funchal, esta noite, na festa dos 150 anos da Beneficência Portuguesa. Com presença de Gilberto Kassab e do embaixador português João Manuel Salgueiro.

A criançada vai literalmente sair correndo no domingo. Na 3ª Iguatemi Kids Run.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Marisa Monte, Gustavo Santaolalla e os músicos do Café de Los Maestros são os convidados para inauguração do Teatro Bradesco, dia 22.

A paixão ambiental de Maristela Colucci entrou no universo infanto-juvenil. Curioso e divertido livro, SUB – uma Viagem ao Brasil Submarino, será lançado amanhã na Livraria da Vila dos Jardins.

Evaldo Mocarzel já pode comemorar. É o único cineasta com três filmes na Mostra Internacional de SP.

A Expedia, principal empresa de viagens online do mundo, promove hoje almoço no Charlô para anunciar a chegada da sua Hoteis.com.

Juan Alba gravou ontem, na Record, piloto de novo programa, O Preço Certo.

Ivo e Eleonora Rosset filiam-se hoje ao PT. Ponto parea Marta Suplicy, melhor amiga de Eleonora.