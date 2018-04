Acontece hoje o Leilão Pratos para Arte, em prol do Museu Lasar Segall, comandado por Sonia Matarazzo, com 48 trabalhos. Entre eles os de Arnaldo Antunes, Maria Bonomi (foto) e Tomie Ohtake. No Trio.

Henrique Meirelles fala hoje sobre “O Brasil Saindo da Crise”, em seminário organizado por João Doria, no Caesar Park. À noite, é centro de uma homenagem na casa de Marcos Arbaitman.

Hoje a DDBDM9 comemora seus 20 anos com um festão no Jockey Club.

O Na Mata Café recebe hoje a dupla Brothers of Brazil. Lançamento do CD Punknova.

A revista do The New York Times dedicou no fim de semana 11 páginas ao Instituto Inhotim, de Bernardo Paz.

Causaram constrangimento os adesivos distribuídos no fim de semana, em Natal, durante seminário com Serra e Aécio: “PSDB a favor do BraZil”.