Jovelino Mineiro abre as porteiras de sua fazenda em Rancharia, SP, para tradicional leilão de gado, dia 4. Os preços serão altos. Afinal, trata-se da única propriedade brasileira habilitada a exportar embriões bovinos para os EUA e Canadá.

É com show de voz e violão de Gilberto Gil que será encerrada a temporada de pré-inauguração do Teatro Bradesco. No Shopping Bourbon, na terça.

Regina Silveira volta-se para o universo infantil e lança O Olho e o Lugar. Hoje, na Livraria da Vila da Lorena.

Em clima intimista, Paulo José vai convidar amigos e colegas de métier para participarem do documentário sobre sua vida. Pedro Freire dirige.

Ed Motta reúne suas grandes paixões, vinho e vinil, no show do dia 2, no Iguatemi.

Acontece amanhã, no Cidade Jardim, a final brasileira do Arno Elite Model.

Rubens Ricupero, José Goldenberg e Cândido Mendes participam, segunda, de homenagens a Franco Montoro e dom Candido Padim, pelos 18 anos do Instituto Jacques Maritain. No Mosteiro de São Bento.

Bastaram 20 minutos para que esgotassem os ingressos de Bastardos Inglórios, dia 7, no Rio. É que Quentin Tarantino, diretor, estará na sessão.

O Parque do Ibirapuera mudando de nome? Foi o que Agnaldo Timóteo pediu na Câmara. Quer que se chame… Parque Michael Jackson.