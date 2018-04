Álvaro Coelho da Fonseca e Itaú comemoram com festa um ano da aliança entre as duas empresas. Terça, no novo espaço da Coelho da Fonseca.

Antonio Peticov expõe a partir de segunda, na Mercearia São Roque.

Rodrigo Hilbert é a cereja do Fashion Weekend Kids. Sábado, no Iguatemi.

Marcia Lopes faz show de lançamento de seu CD Bonita, amanhã, no Sesc Pompéia.

Lucas Arruda foi o escolhido para estreia da Rhys Mendes Galeria de Arte. Nos Jardins.

O nome de Carlinhos Brown está cogitado para o show de abertura da Copa.

Com vida noturna da Praça Roosevelt como tema, estreia sábado na TV Brasil o Paratodos, de Márcia Dutra.

Os aplausos pararam o espetáculo Avenida Q, sábado, no Procópio Ferreira. Depois de o elenco citar José Sarney no número Tudo Há de Passar.

Cada um na dimensão de seu fôlego e fit no Dia Mundial Sem Carro. Gilberto Kassab foi trabalhar de ônibus e Eduardo Paes, de… bike.