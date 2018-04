Mr. Christian Clarins, segunda geração da família fabricante de cosméticos, pediu para ser apresentado a Ivo Pitanguy em sua passagem pelo Brasil. Antes, porém, quis saber qual o signo do brasileiro. O encontro entre os dois sagitarianos será hoje, no Rio.

Milton Nascimento canta em homenagem a Juscelino Kubitschek, sábado, em palco montado na Praça do Museu Nacional de Brasília.

Será transmitido em tempo real – direto de SP para um cinema no Rio – o show do novo DVD de Gilberto Gil. Dirigido por Andrucha Waddington e produzido pela Conspiração, em parceria com a MTV.

A Première Vision, uma das feiras mais importantes de tendências de moda – que acontece em Paris – vai montar sua primeira edição no Brasil. Em janeiro de 2010.

José Luiz Borges comanda hoje degustação de vinhos do Alentejo. No Rubaiyat.

Apesar do comunicado de Arthur Rotenberg, alguns presentes se surpreenderam com a presença de Henry Sobel à frente dos serviços religiosos do Rosh Hashaná. Fim de semana, na Hebraica.

Frase ouvida na feira no fim de semana: “Compre aqui que financio sua feira. Aceito dinheiro, cheque pré e… pré-sal.”