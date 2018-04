Manoel Carlos vai fazer merchandising social em Viver a Vida. O tema? Aborto.

A obra de Beethoven é o tema de Olívio Tavares de Araújo, hoje, em seu curso Algumas Coisas que Eu Sei sobre Arte e Música. No Espaço Contraponto, na Vila Madalena.

O autor cubano Pedro Juan Gutierrez, de Trilogia Suja de Havana, confirmou presença na Bienal do Livro de Pernambuco. Que acontece entre 2 e 12 de outubro, em Recife.

Terence Blanchard, com seu jazz made in New Orleans, é o dono da noite, de hoje a quinta. No Bourbon Street.

O Facebook vai virar… filme. Com Justin Timberlake no papel principal, o longa The Social Network começa a ser gravado em outubro.

Victor Hugo Toro, chileno que “fez carreira” na Osesp é o novo diretor da Ossodre, orquestra sinfônica do Uruguai.

A caminho da Índia, Lima Duarte será um dos jurados do Festival de Cinema de Bollywood. Assim que terminar a novela, esta semana.

A corrente “Esquerda Socialista”, do PT, propõe revogar as agências reguladoras. Em caráter… irrevogável?