Foi em torno de ex-presidente do Líbano, xeque Amim Gemayel, que Naji Nahas fez um jantar na quinta, em sua casa. Sem música. Gemayel perdeu um filho, morto em um atentado em Beirute.

Músicos do Capital Inicial lançarão hoje, em show no Credicard Hall, cinco mil palhetas para o público. Quem pegar terá acesso ao conteúdo do próximo álbum da banda, gratuitamente, pela internet.

Dani Gurgel convida parceiros compositores, como Vinícius Calderoni, Tó Brandileone, Leo Bianchini, entre outros, para dividirem o palco. Dia 12, no Auditório do Ibirapuera.

Claudio Edinger autografa, segunda, no bar Balcão, seu livro Um Swami no Rio.

O Instituto Análise, do cientista político Alberto Almeida, e a Insight, estão se unindo produção de pesquisas.

Nem só de coletes vive o ministro Carlos Minc. Em voos com Lula, na hora de dormir ele saca uma bonita máscara amarela para dormir. Cheia de babadinhos.