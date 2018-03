Vinte anos depois, Raul Seixas ganha homenagem, hoje, na Galeria do Rock. Com o lançamento do livro Raul Seixas – Metamorfose Ambulante.

João Sayad avisa: não cancelou o programa de entradas de teatro mais baratas. E sim a intermediação da Apetesp. “Estava caro demais”.

Roberto Minczuk fará hoje, em Tóquio, concerto inédito de quatro horas e meia: vai reger de uma vez só todas as Bacchianas de Villa-Lobos.

O joalheiro Antonio Bernardo mostra seu lado artista plástico na mostra Objetos Experimentais. Dia 30, na loja dos Jardins.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Lilian Pacce autografa seu livro Ecobags, Moda e Meio Ambiente. Segunda, na Livraria da Vila do Cidade Jardim.

Trechos dos diários de Susan Sontag, selecionados pelo filho David Rieff , ganham edição brasileira. Pelas Cia. das Letras.

O público dos shows de hoje e amanhã do Criança Esperança será formado por sete mil crianças e jovens das instituições assistidas pelo projeto.

Na disputa do Miss Universo, amanhã, as moças vão passar pelo crivo do todo-poderoso da Vogue America, Andre Leon Talley. Que estreia como jurado sob críticas dos fashionistas.

O Blog da Dilma fez enquete sobre 2010. O que aconteceu? Deu Dilma na cabeça.