Direto de São Petesburgo, o grupo Dancing in the Rain, faz apresentação única. Hoje, no palco do Tom Brasil.

Lázaro Ramos lança o livro infantojuvenil Caderno sem rimas da Maria. Domingo, na Livraria da Vila da Fradique.

A Casa Cor realiza preview para convidados, domingo, no Jockey Club.

André Mendes Moreira participa da conferência Tributação em Telecomunicações – Serviços Essenciais ou Máquina de Arrecadação. Terça-feira, em Brasília

O Fasano avisa: chegou a sua famosa safra de alcachofras de Veneza. A iguaria é preparada em seis diferentes pratos assinados pelo chef Luca Gozzani.