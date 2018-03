A 1ª oficina do projeto Geração de Renda, para 120 moradores de Heliópolis e São João Clímaco, foi promovida pelo Instituto Holcim, com apoio do Mattos, Muriel, Kestener Advogados. O objetivo é buscar um modelo de negócios para aquela região.

O programa 10.000 Mulheres, da Goldman Sachs, que oferece formação em negócios para mulheres, chegou a Belo Horizonte. Serão oferecidas 500 vagas pela Fundação Dom Cabral, por cinco anos.

O Grupo Santander Brasil promove amanhã, com o Centro de Estudos de Sustentabilidade, o debate Empreendedorismo para Sustentabilidade: Dilemas e Oportunidades.

O Instituto Votorantim já tem novo portal na web. Com textos sobre responsabilidade social e blogs temáticos.

A partir de terça, Fiesp e Sesi começam ciclo de cerca de cem palestras sobre Responsabilidade Socioambiental.

A ONG Reciclar vai produzir 2.500 cataventos para distribuir na Promenade Chandon, dia 30. E a Casa São Lázaro se encarrega da reciclagem das cerca de 5 mil garrafas e materiais do evento.

A Procter & Gamble lança com a United Way Brasil, a partir de janeiro de 2010, campanha de conscientização de cuidados na primeira infância.

O projeto Cidade Invertida realiza até outubro, com a Fundação ArcelorMittal Brasil, oficinas gratuitas de fotografia e linguagem visual. Para educadores e agentes comunitários de Osasco.

O Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar, com o apoio da Casa 8, prepara-se para o Rosh Hashaná. Cartões comemorativos estão à venda, com renda para as atividades da instituição.