É hoje a estreia da ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi, com a Orquestra Sinfônica, sob regência do maestro Roberto Minczuk e direção de Jorge Takla. No Municipal.

Abre, terça, a mostra coletiva (Des)equilíbrio. No escritório de arte Rosa Barbosa.

Antonio Malta Campos faz visita guiada por sua exposição, na Galeria Leme, no Butantã. Hoje.

Rodrigo Bivar inaugura sua mostra É umas. Na Galeria Millan, na Vila Madalena.

Parte do elenco do espetáculo A Noviça Rebelde, em cartaz no Teatro Renault fará um flashmob na Av. Paulista, no domingo. Os artistas farão a apresentação de uma versão do icônico número Dó Ré Mi, clássico do musical.