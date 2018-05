Fafá convidou sua filha, Mariana Belém, para participar do show que fará na Virada Cultural, dia 20. Mais precisamente, do espetáculo Água.

Eduardo e Mara Linhares, do Grupo Trio, comemoram. Acabam de assumir a gestão do centro de convenções do São Paulo Corporate Towers.

A Câmara de Comércio Brasil-Canadá firmou parceria com a Tree Diversidade.

Michel Gherman, Guilherme Melles e Alexandra Nigri participam do debate Quebrando o Tabu sobre Israel, do IBI. Hoje, na Bnai Brit.

Não foi surpreendente, a decisão de Donald Trump – ontem– de pular fora do acordo com o Irã. Já sobre os ‘descabelos’ durante o anuncio não se pode dizer o mesmo