A agência África criou, e o Instituto Ayrton Senna está lançando, a campanha #Meu educadorMeu Ídolo, para valorizar os educadores brasileiros. O instituto formou 22 mil educadores em 23 anos.

Stella Jacintho reúne turma em sua casa para o lançamento da TL Joias – de Juliana Lucki e Lucinha Lerner. Hoje, nos Jardins.

A Casa do Baixo Augusta é palco do lançamento do livro O orangotango marxista, de Marcelo Rubens Paiva. Sexta.

Interinos: Gabriel Manzano, Marilia Neustein, Paula Reverbel e Sofia Patsch.